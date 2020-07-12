Намаюнас и Андраде получили бонус за «Лучший бой вечера» на турнире UFC 251

Ранним утром по московскому времени 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 251. По его итогам руководство лиги распределило традиционные бонусы.
Так, в категории «Лучший бой вечера» была отмечена схватка экс-чемпионок UFC Роуз Намаюнас и Джессики Андраде. Спортсменки получили дополнительно по $ 50 тыс. Напомним, Намаюнас одержала победу раздельным решением судей.
Кроме того, в UFC присудили два бонуса за «Выступление вечера». По $ 50 тыс. получили Дэйви Грант, нокаутировавший Мартина Дэя, и дебютант промоушена Йиржи Прохазка, нокаутировавший экс-претендента на титул Волкана Оздемира.
На турнире UFC 251 Россия получила второго действующего чемпиона лиги. Пётр Ян досрочно победил Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе.
- 12 июля 2020
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