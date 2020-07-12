Тактаров: каждый может найти в себе частичку Яна. Настоящий россиянин

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о новом чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне, отметив, что каждый может найти в себе «частичку от Яна».
«Каждый в себе может найти частичку Петра Яна. Четыре нации только основных в нём заложено. Такой настоящий россиянин: помесь всего-всего. Если кто-то скажет, что он китаец, давайте тогда присоединим Китай к России, чтобы не вякали ничего. Шучу.
Сможет ли он сравниться в будущем по популярности с Хабибом? Тут такая штука: у меня был мой Танк, а у Хабиба был его Конор. Если у Петра будет какой-то такой пассажир… Мне кажется, что бой с Сехудо, а он вернётся — это сто процентов: в его категории новый чемпион.
Сейчас если Пётр начнет готовиться с вольниками, с классикой, а ещё даже лучше с Олимпийскими чемпионами, для эмоционального фона, то будет очень хорошо. Через год Пётр станет ещё сильнее, а Генри — ещё слабее. Мне кажется, что тогда Пётр может быть на хорошем уровне популярности", — приводит слова Тактарова Sport24.
- 12 июля 2020
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