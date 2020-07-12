Волков — об остановке боя Ян — Альдо: ни у кого не осталось вопросов

Боец UFC Александр Волков поделился впечатлениями от победы Петра Яна над Жозе Альдо на турнире UFC 251, а также выразил мнение, что остановка поединка не была слишком поздней. По мнению Волкова, решение рефери не останавливать бой сразу после того, как Альдо попал в сложное положение, помогло избавиться от возможных вопросов в будущем.

«Отличный бой, рад за Петра. Ян был лучше во время боя, лучше работал в стойке, лучше боролся. Вне зависимости от того, когда остановили бы бой, итог был бы один. Благодаря тому что судья не дал закончить раньше, ни у кого не осталось вопросов, и это даже лучше. Всё сложилось как нужно», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.