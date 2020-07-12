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Дана Уайт недоволен судейством в бою Волкановски — Холлоуэй и не исключил их третьего боя

Дана Уайт недоволен судейством в бою Волкановски — Холлоуэй и не исключил их третьего боя
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал итог титульного поединка в полулёгком весе между чемпионом лиги Александером Волкановски и экс-чемпионом промоушена в этой же весовой категории Максом Холлоуэем.

По словам функционера, зрители стали свидетелями «плохого судейского решения».

«Плохое судейское решение. Третий бой Макса с Алексом? Не знаю. Кто-нибудь из вас увидел, что Волкановски победил? Из журналистов — никто. Не знаю, надо выяснить, будет ли их третий бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, Александер Волкановски и Макс Холлоуэй встретились в соглавном событии турнира UFC 251. По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу австралийцу.

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