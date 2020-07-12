Холлоуэй продаст свою форму на аукционе и отправит деньги в банк продовольствия

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй продаст свою экипировку на аукционе и поддержит гавайский «Банк еды».



«Алоха, друзья! На Гавайях один из самых высоких уровней безработицы в США, так что я продам всю свою экипировку с турнира UFC 251 на аукционе, а вырученные деньги пойдут для организации Hawaii Foodbank», — написал в своём «твиттере» Макс Холлоуэй.



Hawaii Foodbank помогает бездомным и нуждающимся продуктами питания.



Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Александер Волкановски и Макс Холлоуэй провели поединок на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По итогам пяти раундов судьи отдали австралийцу победу раздельным решением. Это был второй поединок между Волкановски и Холлоуэем, в первом победа также досталась Александеру.