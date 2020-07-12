Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Масвидаль: с сопляком Ковингтоном я точно драться не собираюсь

Масвидаль: с сопляком Ковингтоном я точно драться не собираюсь
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о своих потенциальных будущих соперниках и заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном. Масвидаль не стал отрицать, что может провести бой с Леоном Эдвардсом.

«С этим сопляком я точно драться не собираюсь, потому что Усман смог его финишировать, несмотря на полноценный тренировочный лагерь у Ковингтона. У него было три месяца на подготовку, но он проиграл досрочно. Думаю, что этот парень находится ниже меня. С таким хрупким парнем я точно драться не собираюсь.

Леон Эдвардс? Я соглашусь, если мне сделают привлекательное предложение. Готов подраться с кем угодно за правильные деньги и если это приблизит меня к титулу чемпиона организации», — приводит слова Масвидаля Low Kick MMA.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020