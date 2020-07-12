Жозе Альдо обратился к болельщикам после поражения от Петра Яна

Боец UFC Жозе Альдо обратился к болельщикам после поражения в титульном поединке с Петром Яном.



«Сегодня я проснулся, думая о том, что сказать всем. Я должен сказать, что поражения — часть спорта, часть жизни и не проигрывает только тот, кто не сражается. Я сделал всё возможное в этом поединке, я сделал всё возможное на тренировках и всё возможное в весогонке. Даже во время пандемии я боролся за то, чего хотел, но, к сожалению, этого не произошло.



Никто не хотел этот пояс больше, чем я, я хотел сделать историю, но мой противник добился большого успеха, и у него есть свои достоинства. Люди склонны нести идею идеального мира и забывать, что проигрыш в битве не делает вас униженным. Сочувствие всегда заставляет ставить себя на место другого. Я вернусь намного сильнее, чем я есть», — написал Жозе Альдо в своём «инстаграме».