Магомедшарипов прилетел в США. В конце августа его ждёт бой за звание претендента на титул
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил, что он прилетел в США для подготовки к поединку с Яиром Родригесом. Ожидается, что бой состоится 29 августа.
«В США», — коротко написал Забит Магомедшарипов в своём «инстаграме».
Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.
Волкановски накануне провёл успешную защиту титула, победив раздельным решением судей Макса Холлоуэя.
- 13 июля 2020
-
01:03
- 12 июля 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
19:55
-
18:54
-
16:58
-
16:49
-
15:42
-
15:37
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
13:59
-
13:19
-
12:39
-
11:39
-
11:32
-
11:10
-
10:22
-
10:15
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:17
-
08:00
-
07:57
-
07:40
-
07:22
Партнерский контент