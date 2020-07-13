Магомедшарипов прилетел в США. В конце августа его ждёт бой за звание претендента на титул

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил, что он прилетел в США для подготовки к поединку с Яиром Родригесом. Ожидается, что бой состоится 29 августа.



«В США», — коротко написал Забит Магомедшарипов в своём «инстаграме».



Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.



Волкановски накануне провёл успешную защиту титула, победив раздельным решением судей Макса Холлоуэя.