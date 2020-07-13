Глава Союза MMA России не согласился с президентом UFC по вопросу судейства в бою Яна

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не согласился с президентом UFC Даной Уайтом в вопросе о судействе в титульном поединке Пётр Ян — Жозе Альдо.
Напомним, россиянин на турнире UFC 251 в минувшие выходные победил соперника техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе. После боя Уайт сказал, что рефери, по его мнению, слишком поздно остановил бой.
«Спортсмен не уходит в глубокую защиту, он пытался что-то делать, двигался. Если бы этого не было, то рефери должен был бы сразу остановить. Было видно, что Альдо пытался встать. Но последняя минута была лишней, когда Альдо уже ушёл в глухую защиту.
Это чемпионский бой, и если бы рефери остановил сразу, то к нему могли возникнуть вопросы. Ян прессинговал в партере, пробивал удары в голову и по корпусу. Здесь было видно, что Альдо ещё пытался владеть ситуацией, он не уходил в беспамятство. Рефери должен быть на сто процентов уверен в своём действии, ошибаться было нельзя», — цитирует Габдуллина ТАСС.
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