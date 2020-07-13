Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Глава Союза MMA России не согласился с президентом UFC по вопросу судейства в бою Яна

Глава Союза MMA России не согласился с президентом UFC по вопросу судейства в бою Яна
Бокс/ММА / UFC 0

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не согласился с президентом UFC Даной Уайтом в вопросе о судействе в титульном поединке Пётр ЯнЖозе Альдо.

Напомним, россиянин на турнире UFC 251 в минувшие выходные победил соперника техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе. После боя Уайт сказал, что рефери, по его мнению, слишком поздно остановил бой.

«Спортсмен не уходит в глубокую защиту, он пытался что-то делать, двигался. Если бы этого не было, то рефери должен был бы сразу остановить. Было видно, что Альдо пытался встать. Но последняя минута была лишней, когда Альдо уже ушёл в глухую защиту.

Это чемпионский бой, и если бы рефери остановил сразу, то к нему могли возникнуть вопросы. Ян прессинговал в партере, пробивал удары в голову и по корпусу. Здесь было видно, что Альдо ещё пытался владеть ситуацией, он не уходил в беспамятство. Рефери должен быть на сто процентов уверен в своём действии, ошибаться было нельзя», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020