Тактаров: не сомневаюсь, что Пётр Ян победит Макгрегора

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров предположил, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян победил бы бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, если бы такой поединок удалось организовать.
Напомним, в минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Алду и завоевал пояс в легчайшем весе. Что касается Макгрегора, то он недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.
«Я знал, что Пётр выиграет, не сомневался ни секунды. Если помните, я говорил, что Пётр Ян будет чемпионом в этом году. Тогда Сехудо ещё не ушёл. Ну вот я чувствую такие вещи, не знаю откуда. Потом Сехудо закончил, и я понял, почему мне пришла такая мысль.
Пётр показал себя во всей красе. Я посмотрел один ролик с ним — он работает, как Спайдермен: сначала успеет посмотреть, куда бить, потом ударит. Для людей это непонятно, а у него всё осознанно.
Я считаю, что если Пётр очень захочет, если его не сломают деньги и слава, то он может стать чемпионом в двух категориях, это будет просто. Не сомневаюсь, что он выиграет у Конора Макгрегора, если у них через год будет бой. Ему сейчас нужно что-то для пиара, чтобы о нём все заговорили, потому что он интересный», — цитирует Тактарова Sport24.
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