А. Емельяненко: интересная у меня работа — бить людей. И она мне нравится

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что через неделю вылетит в Сочи, где состоится его поединок с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым, и добавил, что ему нравиться бить людей в рамках работы.

Напомним, изначально бой Емельяненко — Исмаилов должен был состояться в Москве 3 апреля. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля, а недавно стало известно, что поединок состоится не столице России, а в Сочи.

«Осталась ровно неделя до вылета в Сочи. Турнир будет проходить именно там.

Сегодня всё утро размышляю над своей работой. Интересная она у меня, работа бить людей. И она мне нравится», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».