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Пресс-конференцию Емельяненко и Исмаилова покажут в прямом эфире сегодня, 13 июля

Пресс-конференцию Емельяненко и Исмаилова покажут в прямом эфире сегодня, 13 июля
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов дадут совместную онлайн-пресс-конференцию, которую можно будет посмотреть на официальном сайте промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Мероприятие состоится сегодня, 13 июля, и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

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