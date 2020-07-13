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Видео: президент UFC поздравляет Петра Яна с завоеванием титула

Видео: президент UFC поздравляет Петра Яна с завоеванием титула
Бокс/ММА / UFC 0

В официальном «инстаграме» UFC Russia опубликовали видео, в котором показано, как президент UFC Дана Уайт поздравил россиянина Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса. Напомним, Ян на турнире на «Бойцовском острове» в минувшие выходные победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе, завоевав пояс, который ранее освободил Генри Сехудо.

«А вот и чемпион! Рад за тебя. Как себя чувствуешь, хорошо?» — спросил Уайт.

«Да, здорово», — ответил Ян.

«Да? Ну и отлично, давай, скоро увидимся. Всего доброго, ребята, наслаждайтесь победой», — добавил президент.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

На счету Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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