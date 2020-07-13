«Там уже немало могил». Василий Уткин оценил путь Петра Яна к титулу UFC

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе.
«Я почитал историю жизни Петра Яна в его собственном изложении. Она довольно типична, в ней нет ничего удивительного. Но задумался я вот о чём: Петр Ян похож на всех чемпионов. Рано или поздно он проходит через варево, месиво. Так или иначе, боец вырастает в боях. В России, наверное, только на Кавказе можно считать, что бои — часть культуры. Любой бойцовский турнир в Махачкале собирает публику, боец там уважаемый человек. Ты понимаешь, что он как-то внедрён в обычную жизнь.
Очень здорово иметь чемпиона в виде спорта, который смотрит весь мир. Петру Яну слава! Но если мы начнём анализировать его путь с точки зрения того, кого он прошёл и где эти люди… Полагаю, там уже весьма немало могил, а их число растёт. Как вы думаете, куда можно попасть из боёв по вторникам в ночном клубе накануне дискотеки? Один человек, если у него железное сердце и ясный взгляд, возможно, станет чемпионом UFC. А вот куда денутся остальные? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.
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