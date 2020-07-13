Девушка — боец UFC Намаюнас показала фото большой гематомы под глазом
Американская спортсменка Роуз Намаюнас, выступающая в UFC в женской минимальной весовой категории, показала фото большой гематомы под левым глазом, полученной в ходе боя с представительницей Бразилии Джессикой Андраде. Напомним, Намаюнас раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29 — победила соперницу на турнире UFC 251, который в минувшие выходные состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Так что, хочешь быть бойцом?» — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» журналиста Джеда Гудмана.
На счету 28-летней Намаюнас 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 10 побед и потерпела четыре поражения. Она начала карьеру в MMA в 2013 году, когда ей было 20 лет.
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