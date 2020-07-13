Боец MMA Минаков назвал причины победы Петра Яна над Альдо

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе.

По словам Минакова, Ян победил за счёт двух факторов: во-первых, своего голода до побед, во-вторых, пресыщенности Альдо.

«Пётр Ян молод и очень сильно мотивирован. А в спортивной жизни Альдо уже всё было, и он не настолько голоден до побед. Понятно, что он стремился завоевать титул, понятно, что он на протяжении 10 лучших лет был практически непобедим. А Ян, как мы могли видеть, весь свой дивизион просто переехал.

По праву завоевал возможность провести титульный поединок и провёл его в своей манере: спокойно, собранно, хладнокровно. И во всех смыслах просто перебил Жозе Алдо. На мой взгляд, Пётр выиграл все раунды, он очень уверенно давил и к концу боя просто додавил соперника», — цитирует Минакова «Р-Спорт».