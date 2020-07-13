Валуев поздравил Петра Яна с завоеванием пояса UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе, который ранее освободил американец Генри Сехудо.

«Пётр Ян — чемпион UFC! Поздравляем Петра Яна! От души рад за нашего бойца!» — написал Валуев в своём «инстаграме».

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Ранее победу Петра Яна над Жозе Альдо прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.