Валуев поздравил Петра Яна с завоеванием пояса UFC
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе, который ранее освободил американец Генри Сехудо.
«Пётр Ян — чемпион UFC! Поздравляем Петра Яна! От души рад за нашего бойца!» — написал Валуев в своём «инстаграме».
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.
Ранее победу Петра Яна над Жозе Альдо прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадыров отреагировал на победу Петра Яна над Альдо
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