Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Валуев поздравил Петра Яна с завоеванием пояса UFC

Валуев поздравил Петра Яна с завоеванием пояса UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе, который ранее освободил американец Генри Сехудо.

«Пётр Ян — чемпион UFC! Поздравляем Петра Яна! От души рад за нашего бойца!» — написал Валуев в своём «инстаграме».

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Ранее победу Петра Яна над Жозе Альдо прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отреагировал на победу Петра Яна над Альдо
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020