Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Емельяненко — Исмаилову: твой максимум – кидаться в ноги

Емельяненко — Исмаилову: твой максимум – кидаться в ноги
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о своём будущем оппоненте Магомеде Исмаилове.

«Я на тренировке. Сейчас как раз неделя спаррингов начинается.

Наконец-то я дорвусь до работы и разорву эту лысую голову! Научу её падать, будет кататься по всему рингу. Ты только бороться можешь и на 20 сантиметров ниже меня. Ты в стойке даже дотянуться до меня не сможешь, твой максимум – кидаться мне в ноги. Надолго тебя не хватит. Я борец, я всю жизнь борюсь. Боксом я начал заниматься совсем не так давно», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020