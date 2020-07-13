Емельяненко — Исмаилову: твой максимум – кидаться в ноги

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о своём будущем оппоненте Магомеде Исмаилове.



«Я на тренировке. Сейчас как раз неделя спаррингов начинается.



Наконец-то я дорвусь до работы и разорву эту лысую голову! Научу её падать, будет кататься по всему рингу. Ты только бороться можешь и на 20 сантиметров ниже меня. Ты в стойке даже дотянуться до меня не сможешь, твой максимум – кидаться мне в ноги. Надолго тебя не хватит. Я борец, я всю жизнь борюсь. Боксом я начал заниматься совсем не так давно», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.