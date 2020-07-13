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Емельяненко — Исмаилову: я быстрый, как Мухаммед Али, а ты — пирожок

Емельяненко — Исмаилову: я быстрый, как Мухаммед Али, а ты — пирожок
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о своём будущем оппоненте Магомеде Исмаилове.

«Не родился ещё такой Магомед, который бил бы меня в стойке. Исмаилов – тактик? Вот это новость, в Дагестане тактик появился!

Магомед, недавно в «Инстаграме» появился ролик, где ты пирожки ешь. Ты сам круглый, смахиваешь на пирожок. Но об меня ты сломаешь все зубы. Положу тебе руку на голову и начну бить с левой, с правой!

У меня сегодня спарринги, последняя боевая неделя. По росту все чёткие. И как ты Магомед будешь меня бить после них? Я такой быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет ещё не потух», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

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