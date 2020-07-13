Исмаилов — Емельяненко: Саша, я тебя съем!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с Александром Емельяненко.



«Это будет не так быстро. Я тактик. Саша, я тебя съем! Я буду быстрым. Я 84-килограммовый парень, сейчас выйду и напихаю тебе. Волнуешься, признайся. Нет? Ты врунишка, Саша.



Габариты Саши меня не пугают. Ну и что, выйдет на 10-15 килограммов тяжелее меня. Мне будет только легче его нокаутировать. Я много кушаю, сегодня сидел и ел блины. Думал о Саше и ел блины. Килограммы ничего не решают. В моих кулаках силы на 130 килограммов. Представляю, что будет испытывать Саша в клетке», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.