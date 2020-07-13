Емельяненко: в UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым.
«У меня нервы как стальные канаты. Чего ты там буровишь, Магомед? Ты драться не умеешь. Только прошу – сразу не падай, постой на ногах. Тренируй голову, подойди и понабивай её обо что-то. Я тебе такие серии буду в голову вбивать!
Почему я согласился на бой с Исмаиловым? Ну, во-первых, нельзя иностранцев было сюда везти. Нам нужно внутри страны развивать ММА, своё, наше. В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир. Нам нужно делать точно так же, создавать своё. Не ехать в Америку, чтобы там продвигать спорт, а делать всё у себя. Я пересмотрел своё видение и готов драться с российскими бойцами, чтобы мы показывали, как мы умеем драться.
Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо!" — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
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