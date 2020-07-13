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Уайт: Ванзант точно нужно попробовать себя в качестве свободного агента

Уайт: Ванзант точно нужно попробовать себя в качестве свободного агента
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о Пейдж Ванзант.

«Мне нравится Пейдж. Определённо нравится. Но когда говоришь такие вещи, заявляешь, что тебе недостаточно платят, а затем тебя просто переезжают в первом раунде, стоит попробовать себя в качестве свободного агента», — приводит слова Даны Уайта MMAFighting.

Напомним, на турнире UFC 251 Ванзант проиграла Аманде Рибас. После уверенного начала в партере и удачно проведённого болевого приёма Рибас вынудила соперницу постучать по настилу и забрала победу «сабмишеном». Бой длился 2 минуты 21 секунду. За проведённое в октагоне время Рибас нанесла по сопернице 13 точных ударов и пропустила 4.

На счету Рибас теперь 10 побед в MMA и 1 поражение, в UFC у неё это уже 4-я победа кряду. Ванзант, проведшая последний бой по контракту с UFC, потерпела 3-е поражение в 4 последних боях.

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