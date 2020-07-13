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Шон О'Мэлли: Пётр Ян — настоящий гангстер. Я его большой фанат

Шон О'Мэлли: Пётр Ян — настоящий гангстер. Я его большой фанат
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Шон О'Мэлли поделился мнением о поединке Петра Яна и Жозе Альдо.

«Бой Яна и Альдо стал для меня любимым во всём турнире. Не перестаю говорить разные вещи про Петра, Генри Сехудо и остальных бойцов. Но, как фанат Петра, могу сказать, что этот парень — настоящий гангстер. Огненный бой. Воодушевлён, что такой парень дерётся в моей весовой категории и что однажды я с ним встречусь. Это будет суперский поединок», — сказал Шон О'Мэлли в своём подкасте.

Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе, который ранее освободил американец Генри Сехудо.

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

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