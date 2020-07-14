«Солнце взойдёт и мы попробуем снова». Пейдж Ванзант пообещала вернуться к боям

Боец ММА Пейдж Ванзант после поражение от Аманды Рибас на турнире UFC 251 сообщила, что не пала духом.



«Солнце взойдёт и мы попробуем снова», — написала в своём «инстаграме» Пейдж Ванзант.

Напомним, на турнире UFC 251 Ванзант проиграла Аманде Рибас. После уверенного начала в партере и удачно проведённого болевого приёма Рибас вынудила соперницу постучать по настилу и забрала победу «сабмишеном». Бой длился 2 минуты 21 секунду. За проведённое в октагоне время Рибас нанесла по сопернице 13 точных ударов и пропустила 4.



На счету Рибас теперь 10 побед в MMA и 1 поражение, в UFC у неё это уже 4-я победа кряду. Ванзант, проведшая последний бой по контракту с UFC, потерпела 3-е поражение в 4 последних боях.