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В Санкт-Петербурге нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна. Фото

В Санкт-Петербурге нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвящённое российскому бойцу смешанных единоборств Петру Яну. Напомним, в минувшие выходные Ян на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории.

«Поздравляем Петра Яна с победой! Следим за его творчеством со времён, когда это ещё не было мейнстримом!

Пётр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу! Адрес: Санкт-Петербург, улица печатника Григорьева, 8», — отмечается в сообщении художников в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии граффити можно в «инстаграме» spbcolors.

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