Джефф Монсон впечатлился победой Петра Яна и предсказал доминирование россиян в UFC

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. В минувшие выходные Ян на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом промоушена в легчайшей весовой категории.

В настоящий момент сразу два россиянина являются чемпионами UFC. Помимо Яна это Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса в лёгком весе.

«Российские спортсмены вскоре будут доминировать в различных промоушенах смешанных единоборств, в том числе в UFC. Это неизбежно.

Многие молодые российские самбисты, борцы и боксёры начинают переходить в ММА. Пётр Ян — последний пример. Он лучший боец в легчайшем весе в мире, что ещё раз доказал, отправив в нокаут легенду UFC Жозе Альдо. Вскоре компанию Петру Яну и Хабибу на вершине мира единоборств составят другие их соотечественники», — цитирует Монсона Sport24.