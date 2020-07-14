Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джефф Монсон впечатлился победой Петра Яна и предсказал доминирование россиян в UFC

Джефф Монсон впечатлился победой Петра Яна и предсказал доминирование россиян в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. В минувшие выходные Ян на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом промоушена в легчайшей весовой категории.

В настоящий момент сразу два россиянина являются чемпионами UFC. Помимо Яна это Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса в лёгком весе.

«Российские спортсмены вскоре будут доминировать в различных промоушенах смешанных единоборств, в том числе в UFC. Это неизбежно.

Многие молодые российские самбисты, борцы и боксёры начинают переходить в ММА. Пётр Ян — последний пример. Он лучший боец в легчайшем весе в мире, что ещё раз доказал, отправив в нокаут легенду UFC Жозе Альдо. Вскоре компанию Петру Яну и Хабибу на вершине мира единоборств составят другие их соотечественники», — цитирует Монсона Sport24.

«Там уже немало могил». Василий Уткин оценил путь Петра Яна к титулу UFC
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020