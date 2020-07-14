Джефф Монсон впечатлился победой Петра Яна и предсказал доминирование россиян в UFC

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. В минувшие выходные Ян на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом промоушена в легчайшей весовой категории.
В настоящий момент сразу два россиянина являются чемпионами UFC. Помимо Яна это Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса в лёгком весе.
«Российские спортсмены вскоре будут доминировать в различных промоушенах смешанных единоборств, в том числе в UFC. Это неизбежно.
Многие молодые российские самбисты, борцы и боксёры начинают переходить в ММА. Пётр Ян — последний пример. Он лучший боец в легчайшем весе в мире, что ещё раз доказал, отправив в нокаут легенду UFC Жозе Альдо. Вскоре компанию Петру Яну и Хабибу на вершине мира единоборств составят другие их соотечественники», — цитирует Монсона Sport24.
- 14 июля 2020
-
11:12
-
10:01
-
09:05
-
00:14
- 13 июля 2020
-
22:00
-
20:53
-
19:46
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:25
-
16:00
-
15:39
-
15:01
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:06
-
12:34
-
12:12
-
11:36
-
11:00
-
10:17
-
09:36
-
09:01
-
01:03
- 12 июля 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
19:55
-
18:54
-
16:58