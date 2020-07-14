Пётр Ян попал в топ-15 бойцов UFC после победы над Альдо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, вошёл в обновлённую версию официального сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. Ян, который на турнире на «Бойцовском острове» в минувшие выходные победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе, обосновался на 13-й строчке.

В первой тройке изменений не произошло: её составляют чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и лучший тяжеловес Стипе Миочич. Камару Усман поднялся на пятое место, опередив Даниэля Кормье, а Конор Макгрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, потерял две строчки и стал 10-м.

Топ-15 бойцов UFC:

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Стипе Миочич

4. Исраэль Адесанья

5. Камару Усман

6. Даниэль Кормье

7. Александер Волкановски

8. Дастин Порье

9. Макс Холлоуэй

10. Конор Макгрегор

11. Джастин Гэтжи

12. Тони Фергюсон

13. Пётр Ян

14. Роберт Уиттакер

15. Фрэнсис Нганну.