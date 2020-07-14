Фото: Конор Макгрегор хвастается огромной кучей стодолларовых купюр

В интернете появилась фотография, на которой показано, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор хвастается огромной кучей стодолларовых банкнот, рядом с ним — боец MMA Артём Лобов, который входит в его команду. Напомним, Макгрегор известен тем, что вывел заработки бойцов UFC на новый уровень.
«Не слушай ничьих определений в отношении твоей жизни. Определяйся сам», — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» The Trillionaire Life.
32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA.
- 14 июля 2020
-
14:03
-
13:01
-
12:01
-
11:12
-
10:01
-
09:05
-
00:14
- 13 июля 2020
-
22:00
-
20:53
-
19:46
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:25
-
16:00
-
15:39
-
15:01
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:06
-
12:34
-
12:12
-
11:36
-
11:00
-
10:17
-
09:36
-
09:01
-
01:03
- 12 июля 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:56