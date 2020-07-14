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Фото: Конор Макгрегор хвастается огромной кучей стодолларовых купюр

Фото: Конор Макгрегор хвастается огромной кучей стодолларовых купюр
Бокс/ММА / UFC 0

В интернете появилась фотография, на которой показано, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор хвастается огромной кучей стодолларовых банкнот, рядом с ним — боец MMA Артём Лобов, который входит в его команду. Напомним, Макгрегор известен тем, что вывел заработки бойцов UFC на новый уровень.

«Не слушай ничьих определений в отношении твоей жизни. Определяйся сам», — отмечается в подписи к фото.

Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» The Trillionaire Life.

32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA.

Появилось видео с боя Нурмагомедов — Макгрегор, которое ранее не публиковали
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