Пётр Ян ответил на вопрос о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как относится к сравнениям с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. В минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе, присоединившись в списке чемпионов UFC к Нурмагомедову, который удерживает пояс в лёгком весе с апреля 2018 года.

«Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый по-своему хорош.

Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему», — цитирует Яна «Спорт-экспресс».

На счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.