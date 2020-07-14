Пётр Ян ответил на вопрос о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как относится к сравнениям с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. В минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе, присоединившись в списке чемпионов UFC к Нурмагомедову, который удерживает пояс в лёгком весе с апреля 2018 года.
«Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый по-своему хорош.
Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему», — цитирует Яна «Спорт-экспресс».
На счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
Пётр Ян попал в топ-15 бойцов UFC после победы над Альдо
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