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Масвидаль не согласился с решением судей в бою Волкановски — Холлоуэй

Масвидаль не согласился с решением судей в бою Волкановски — Холлоуэй
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль не согласился с решением судей, принятым по итогам титульного поединка в полулёгком весе между Александером Волкановски и Максом Холлоуэем.

«Вне всяких сомнений, Холлоуэй победил в этом поединке», — написал Хорхе Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Александер Волкановски и Макс Холлоуэй провели поединок на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По итогам пяти раундов судьи отдали австралийцу победу раздельным решением. Это был второй поединок между Волкановски и Холлоуэем, в первом победа также досталась Александеру.

Хорхе Масвидаль на этом же турнире решением судей уступил Камару Усману.

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