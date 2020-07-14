Масвидаль не согласился с решением судей в бою Волкановски — Холлоуэй

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль не согласился с решением судей, принятым по итогам титульного поединка в полулёгком весе между Александером Волкановски и Максом Холлоуэем.



«Вне всяких сомнений, Холлоуэй победил в этом поединке», — написал Хорхе Масвидаль на своей странице в «Твиттере».



Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Александер Волкановски и Макс Холлоуэй провели поединок на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По итогам пяти раундов судьи отдали австралийцу победу раздельным решением. Это был второй поединок между Волкановски и Холлоуэем, в первом победа также досталась Александеру.



Хорхе Масвидаль на этом же турнире решением судей уступил Камару Усману.