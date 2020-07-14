Первый тренер Яна: я сразу всем сказал, что он будет чемпионом

Николай Суржиков, первый тренер новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, как они начали заниматься.



«Петр пришел ко мне в 11 лет. У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел брать с собой младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку.



До этого ходил в различные секции – тхэквондо, футболом увлекался, гимнастикой, борьбой. Первым никогда ни на кого не лез. Но если что-то, сдачи даст всегда. Характер о-о-очень серьезный.



Он из многодетной семьи, один из средних. Очень любит мать, характером в нее – сильный. Родители работали, крутились, как могли. Ребятишкам помогали, но в основном они сами двигались по жизни.



На улице имели авторитет, не просто паиньки, пятерочники, нет. Сильные, самостоятельные, но слабых никогда не обижали. Много видел бойцов, которые более слабого могли ударить, наказать. У них такого не было.



Сразу всем сказал, это будет чемпион. Он был лидером, как и брат. За ними шли всегда. И детство у них не из легких было. Петр был маленький, но уже видно: человек думает. Ему 12–13 лет, а уже взрослый. Потому и достиг всего», — приводит слова Суржикова «Комсомольская правда».