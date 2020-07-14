Менеджер Яна: в переходе в другой вес нет смысла

Саят Абдрахманов, менеджер новоиспечённого чемпиона UFC Петра Яна, отверг идею о возможном переходе подопечного в другую весовую категорию.



«Рано или поздно Петр подерется со всеми топами своего дивизиона. Вопрос лишь в том, с кем и когда. Если брать спортивную часть, чтобы не оставлять никаких вопросов, сейчас больше всех заслуживает Стерлинг. С этим можно не спорить. В медийном плане интересен бой с Коди Гарбрандтом. Посмотрим. Выбирать не будем. Считаю, у Петра есть навыки и качества, способные нейтрализовать сильные стороны любого из топов UFC. Все будет зависеть от подготовки. Конечно, в плане медийности и продвижения с Коди было бы интереснее. Учитывая, что теперь есть процент с продаж платных трансляций. Большие поединки не за горами. Ти Джей Диллашоу скоро вернется, и Шон О’Мэлли поднимается в рейтинге. Думаю, впереди очень много потенциально больших боев. Вопрос только, когда и с кем.



В переходе в другой вес нет смысла, когда дивизион переполнен интересными претендентами. 61 кг — идеальная весовая категория для него. В 57 кг смысла опускаться нет, убивая себя сгонкой веса. В 66 кг драться, не гоняя вес, тоже смысла нет. Думаю, сейчас публике интересны чемпионы, которые защищают пояс в своей категории, которые пытаются стать доминирующими чемпионами и сосредотачиваются на одном дивизионе. Переходы не интересны ни нам, ни публике, ни UFC», — приводит слова Абдрахманова Sport24.