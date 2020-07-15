Поединок немецкого бойца в UFC был отменён из-за его неонацистского прошлого

Организация UFC отменила бой Тимо Фейхта и Кеннета Берга на турнире UFC Бойцовский остров 1, сообщает MMAFighting.



Как сообщает источник, причиной этого стали прошлые неонацистские связи бойца, в том числе нападение в Лейпциге вместе с хулиганскими группировками. Фейхт оказался одним из 215 человек, аресованных в то время.



По сообщениям СМИ, эта неонацистская группировка использовала взрывчатку, пиротехнику, перцовый баллончик и другое оружие и разбила оконные стекла из магазинов, ресторанов и пабов, уничтожала автомобили и напала на людей, которые присутствовали в районе на момент совершения преступления. На месте задержания также были обнаружены топоры и ножи.



Представители бойца отказались прокомментировать эту информацию.