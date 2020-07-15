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Поединок немецкого бойца в UFC был отменён из-за его неонацистского прошлого

Поединок немецкого бойца в UFC был отменён из-за его неонацистского прошлого
Бокс/ММА / UFC 0

Организация UFC отменила бой Тимо Фейхта и Кеннета Берга на турнире UFC Бойцовский остров 1, сообщает MMAFighting.

Как сообщает источник, причиной этого стали прошлые неонацистские связи бойца, в том числе нападение в Лейпциге вместе с хулиганскими группировками. Фейхт оказался одним из 215 человек, аресованных в то время.

По сообщениям СМИ, эта неонацистская группировка использовала взрывчатку, пиротехнику, перцовый баллончик и другое оружие и разбила оконные стекла из магазинов, ресторанов и пабов, уничтожала автомобили и напала на людей, которые присутствовали в районе на момент совершения преступления. На месте задержания также были обнаружены топоры и ножи.

Представители бойца отказались прокомментировать эту информацию.

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