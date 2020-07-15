Уайт: не думаю, что бой Нурмагомедова с Гэтжи уже невозможен

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что все ещё рассматривает возможность провести бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в сентябре на «Бойцовском осторове».
«Я не думаю, что этот бой уже невозможен. Я просто жду, чтобы услышать от него информацию. Нет, я не связываюсь с Хабибом. Я оставляю его одного, пока он не готов говорить, и я позволяю ему оплакивать отца, делать то, что он должен сделать. Я связался с ним в тот день, и с тех пор я не получил от него ответа», — приводит слова Уайта Bjpenn.
Напомним, 3 июля 2020 года из-за коронавируса скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
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