Защиту титула Артура Бетербиева перенесли в Россию

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев проведёт защиту титула в Екатеринбурге, поединок с китайцем Мэн Фаньлуном состоится 25 сентября. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.
Напомним, изначально бой должен был состояться в марте в Канаде, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
«Договор заключили так, чтобы российская сторона приступила к организации поединка. Трансляция на американском телевидении с нашей стороны была главным условием сделки.
Он очень хочет драться в России, потому что может получить положенные ему деньги. Организовывая этот поединок в Канаде, мы существенно повысили гонорары бойцов. Однако сейчас мы бессильны из-за коронавируса», — приводит слова Арума BoxingScene.
В поединке с Мэн Фаньлуном Бетербиев будет защищать только пояс IBF.
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