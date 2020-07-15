«Сбежал, а теперь лаешь, клоун». Пётр Ян ответил на оскорбление со стороны Сехудо
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях американцу Генри Сехудо. Напомним, Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, поздравил Яна, который победил Жозе Альдо и стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе, однако дал понять, что считает россиянина вторым после себя, и обозвал того уродливой картофелиной.
«Ты мог сразиться со мной, но выбрал более лёгкий вариант и сбежал. А теперь лаешь с безопасного расстояния, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию», — написал Ян в своём «твиттере».
На счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. У 33-летнего Сехудо 16 побед и два поражения в MMA.
Пётр Ян ответил на вопрос о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым
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