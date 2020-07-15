Пётр Ян заявил, что через три года закончит карьеру
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что у него нет намерения надолго оставаться в спорте. Напомним, в минувшие выходные 27-летний Ян на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и завоевал чемпионский пояс.
«Кем вижу себя через 10 лет? Хочется заняться бизнесом. Не вижу себя в спорте в 37 лет. Хотел бы быть тут ещё года три. Максимум до 30 лет», — рассказал Ян в прямом эфире в официальной группе UFC Russia во «ВКонтакте».
Пётр Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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