Британского бойца MMA зарезали после вечеринки в честь его юбилея
Стали известны подробности гибели британского бойца смешанных единоборств Жаро Шеперда. О его смерти, которая случилась 12 июля, стало известно 13 июля.
По информации MMA Junkie, Шеперд скончался в результате многочисленных ножевых ранений, полученных после вечеринки, на которой спортсмен вместе с родными и близкими отмечал своё 30-летие. Медики прибыли на место происшествия, но не сумели спасти жизнь спортсмена. Полиция занялась расследованием смертельного инцидента, но пока никого не задержала.
Шеперд выступал в профессиональных MMA с 2017 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года. Всего на его счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал шесть побед и потерпел два поражения.
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