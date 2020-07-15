Пётр Ян показал фото из самолёта с чемпионским поясом

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную в самолёте. На снимке спортсмен лежит и держит в руках чемпионский пояс.

Напомним, в минувшие выходные Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Сегодня, 15 июля, боец и его команда возвращаются в Россию.

«Проделана огромная работа! Но теперь раз за разом нужно доказывать свой уровень и право быть лучшим! Впереди очень много интересного. Спасибо всем огромное за поддержку», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Петра Яна.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в 16 боях в MMA.