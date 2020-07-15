Источник: бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в Лас-Вегасе

Титульный поединок с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи состоится в сентябре в Лас-Вегасе, сообщает издание Sherdog.

В профиле Нурмагомедова на сайте издания указаны дата и место его следующего боя: 19 сентября 2020 года, арена UFC Apex, Лас-Вегас (штат Невада, США). В качестве соперника указан Гэтжи.

Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.