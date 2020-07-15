А. Емельяненко: солнце светит, птички поют. А я буду бить большую лысую голову

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал понять, что не сомневается в победе в поединке с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится 24 июля в Сочи. Изначально поединок должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Солнце светит, птички поют, кузнечики стрекочут. А у меня дом — спортзал, спортзал — дом. Вот такая у меня работа.

Хочется на солнце понежиться, в море поваляться. Но я готовлюсь. 24 июля буду бить большую лысую голову — и радовать вас своей победой», — сказал Емельяненко в видеообращении, опубликованном в его «инстаграме».

Ранее Емельяненко признался, что ему нравится бить людей в рамках работы.