А. Емельяненко: солнце светит, птички поют. А я буду бить большую лысую голову
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал понять, что не сомневается в победе в поединке с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится 24 июля в Сочи. Изначально поединок должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
«Солнце светит, птички поют, кузнечики стрекочут. А у меня дом — спортзал, спортзал — дом. Вот такая у меня работа.
Хочется на солнце понежиться, в море поваляться. Но я готовлюсь. 24 июля буду бить большую лысую голову — и радовать вас своей победой», — сказал Емельяненко в видеообращении, опубликованном в его «инстаграме».
Ранее Емельяненко признался, что ему нравится бить людей в рамках работы.
А. Емельяненко: интересная у меня работа — бить людей. И она мне нравится
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