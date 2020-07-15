Основатель UFC рассказал, как российские олигархи сорвали приход Александра Карелина

Основатель UFC Арт Дэйви рассказал, почему не сбылись планы пригласить в промоушен легендарного бойца греко-римского стиля Александра Карелина, трёхкратного чемпиона Олимпийских игр.
«Я очень хотел пригласить в UFC Александра Карелина, я разговаривал с братьями Грейси об этом. Они его знали под прозвищем Эксперимент. Так его звали у нас. Считалось, что он был спроектирован русскими учёными.
Мне сказали, что я не смогу привезти Карелина в UFC из-за политики и не смогу позволить его себе финансово, он будет стоить мне дороже, чем Майк Тайсон. Мне сказали, что пришлось бы заплатить олигархам, которые контролировали спорт в России. Они же были капиталисты, которые хотели заработать много денег, так? Так что вы правы, это уже не был старый Советский Союз, это была Россия-матушка, но мне сказали, что люди, которые работали с Карелиным и контролировали его, запросили бы кучу денег за него», — цитирует Дэйви «Спорт-экспресс».
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