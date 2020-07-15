Жумагулов обвинил тренера в поражении в дебютном поединке в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов считает, что указания тренера помешали ему победить в дебютном бою в UFC против бразильца Раулиана Пайвы на турнире UFC 251.
«Были моменты, когда я ему в печень попал хорошо — он изогнулся, но не доработал. Потом левой хорошо попал. На камеру, может, не видно, но, когда ты лицом стоишь, видишь всё это. Бывало, попадал ему — он начинал моргать, лицо корчить. Но чуть не хватало, не дорабатывал, потому что поменял свою стойку. Если бы я был в своей стойке, я бы его нокаутировал! Но это уже позади. Все претензии к моему тренеру. Он дал мне задачу поменять стойку — я поменял. Я выполнил всё на сто процентов», — приводит слова Жумагулова Sports.kz.
Напомним, Жумагулов проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве.
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