В Екатеринбурге встретили Петра Яна

В Екатеринбурге прошла встреча чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна. Видео со встречи Яна было опубликовано в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».

«Встретили чемпиона!» — гласит подпись под видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».

Напомним, в минувшие выходные 27-летний Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Сегодня, 15 июля, боец и его команда вернулись в Россию.



Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.