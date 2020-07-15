В Екатеринбурге встретили Петра Яна
В Екатеринбурге прошла встреча чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна. Видео со встречи Яна было опубликовано в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».
«Встретили чемпиона!» — гласит подпись под видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».
Напомним, в минувшие выходные 27-летний Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Сегодня, 15 июля, боец и его команда вернулись в Россию.
Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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