Лиана Джоджуа победила Диану Белбиту армбаром на UFC on ESPN 13

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13.



Российская спортсменка Лиана Джоджуа одержала победу над румынкой Дианой Белбиту.



С первых секунд боя Белбиту начала работать первым номером, вошла в клинч и спустя полторы минуты перевела борьбу в партер. Но там у неё начались проблемы. Лиана невероятно продвинулась в борьбе. Аккуратно убрав все притязания оппонентки, она сначала попыталась её задушить, а затем поймала на армбар.



Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.