Джоджуа: армбар — мой любимый приём, удивлена тем, как долго соперница терпела

Россиянка Лиана Джоджуа прокомментировала победу над румынкой Дианой Белбите на UFC on ESPN 13.



«Меня не напугало агрессивное начало со стороны Дианы. Да, она совершила тейкдаун и хотела работать в партере. Но я улучшила свои навыки в борьбе, так что всё это не стало для меня сюрпризом. Люблю этот приём – армбар, это моя коронка. Кстати, я удивлена тем, насколько терпеливой оказалась моя соперница. Она терпела до конца. Хочу отметить, что из-за пандемии коронавируса у меня был сокращённый тренировочный лагерь и я хочу поблагодарить свою команду за хорошую работу», — передаёт слова Джоджуа корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

UFC on ESPN 13 проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.