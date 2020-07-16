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Джоджуа: армбар — мой любимый приём, удивлена тем, как долго соперница терпела

Джоджуа: армбар — мой любимый приём, удивлена тем, как долго соперница терпела
Бокс/ММА / UFC 0

Россиянка Лиана Джоджуа прокомментировала победу над румынкой Дианой Белбите на UFC on ESPN 13.

«Меня не напугало агрессивное начало со стороны Дианы. Да, она совершила тейкдаун и хотела работать в партере. Но я улучшила свои навыки в борьбе, так что всё это не стало для меня сюрпризом. Люблю этот приём – армбар, это моя коронка. Кстати, я удивлена тем, насколько терпеливой оказалась моя соперница. Она терпела до конца. Хочу отметить, что из-за пандемии коронавируса у меня был сокращённый тренировочный лагерь и я хочу поблагодарить свою команду за хорошую работу», — передаёт слова Джоджуа корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

UFC on ESPN 13 проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.

Лиана Джоджуа победила Диану Белбиту армбаром на UFC on ESPN 13
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