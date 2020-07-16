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Каттар победил Иге в главном бою UFC on ESPN 13

Каттар победил Иге в главном бою UFC on ESPN 13
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В главном событии турнира встретились полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Каттара единогласным решением судей. Каттар одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при 2 поражениях. Иге в свою очередь потерпел третье поражение в карьере при 14 победах.

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, Камару Усман защитил титул в бою с Хорхе Масвидалем а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 13), Абу-Даби, ОАЭ
Кэлвин Каттар (W) - Дэн Иге
16 июля 2020, четверг. 07:30 МСК
Кэлвин Каттар
Окончено
PTS
Дэн Иге
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