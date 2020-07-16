«Это будет нелёгкая ночь для тебя!» Зубайра Тухугов назвал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов назвал имя следующего соперника.

В своём «инстаграме» Тухугов опубликовал постер, на котором изображён канадский боец Хакими Даводу. Бой должен состояться 19 сентября на «Бойцовском острове».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.

«Будь готов. Это будет нелёгкая ночь для тебя!» — написал Тухугов.

29-летний Тухугов дебютировал в смешанных единоборствах в 2010 году. Его последним соперником был Кевин Агилар. Российский спортсмен победил его на турнире UFC в феврале 2020 года, добившись технического нокаута в первом раунде. Всего на его счету 24 поединка в MMA, в которых он одержал 19 побед и потерпел 4 поражения, ещё один бой завершился вничью.