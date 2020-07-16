Пётр Ян дал первое интервью после возвращения в Россию

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал первое интервью, после того как вернулся с «Бойцовского острова» в Абу-Даби. Напомним, в минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Альдо и стал обладателем пояса в лёгком весе.

«Поединок был непростой, нелёгкий. Ответственность боя за пояс, соперник очень опасный, серьёзный.

Бой мы уже проанализировали, посмотрели его. В принципе, задача была работать по плану, но немного во втором раунде напропускал по ногам. А вторую часть боя провёл не в своей стойке, поменял её. То, что раньше занимался боксом, помогает.

Когда дерутся на таком уровне, изучают друг друга до миллиметра. Его коронка — жёсткие лоукики. И он начал бить, бил в голень. Было очень сложно защищаться», — приводит слова бойца «Екатеринбург Онлайн».

Ян подчеркнул, что не намерен менять весовую категорию.

«Думаю, пока не стоит. На пояса много достойных претендентов. Не буду загадывать. Надо делать, а не говорить», — добавил он.