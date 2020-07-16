Шлеменко объяснил, почему Пётр Ян уступает Нурмагомедову в популярности

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, почему обладатель пояса в легчайшем весе Пётр Ян не столь популярен, как его соотечественник Хабиб Нурмагомедов, чемпион лёгкого дивизиона.
«Хабиб стал популярным и узнаваемым в России не после боя с Элом Яквинтой, где он завоевал пояс, а после поединка с Конором Макгрегором, вокруг которого был сумасшедший ажиотаж. Пётр очень быстро дошёл до титула, и ещё не успел раскатиться снежный ком его популярности. Сейчас он наверстает упущенное, я уверен. Он чемпион. Ему теперь нужно принимать вызовы и отвечать на них.
У Петра есть важное преимущество. Он показывает зрелищные бои, и этого вполне достаточно. Но не бывает всего сразу, ему нужно дать время. Тем более у него небольшая весовая категория, а в России это имеет значение. Был бы у нас тяжеловес чемпионом, совсем другой был бы охват», — приводит слова Шлеменко News.ru.
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